Usa, sparatoria a una festa in Texas: 11 feriti e 4 teenager arrestati

Quattro teenager sono stati arrestati in Texas per una sparatoria a una festa, che si è svolta dopo il 'prom', il ballo scolastico, in cui sono rimaste ferite 11 persone.

I quattro sospetti, un 18enne e tre 19enni, sono stati incriminati per aggressione armata ed attività criminale. Al momento in cui è scoppiata la sparatoria, c'erano almeno 250 persone alla festa. Lo sceriffo della contea di Jasper, Mitchel Newman, ha detto che la sparatoria è stato il risultato di una lite tra due gruppi di ragazzi ed ha parlato di "violenza insensata", specificando che potrebbero esserci anche altri arresti.