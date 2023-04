Usa, sparatoria nel Kentucky: 6 persone colpite

Sei persone, tra cui un agente di polizia, sono rimaste colpite in una sparatoria nel centro di Louisville, nel Kentucky. Lo riferisce la Cnn citando una fonte diretta secondo la quale c'è stato uno scontro a fuoco tra l'aggressore e gli agenti di polizia. L'uomo armato ''è a terra'', ha aggiunto la fonte, spiegando che l'aggressione è terminata. La Cnn precisa che non è chiaro se tra le persone colpite, di cui non si conosce la gravità, sia compreso l'aggressore.

Il governatore del Kentucky Andy Beshear si sta dirigendo sul luogo della sparatoria. Lo ha annunciato lui stesso su Twitter chiedendo di ''pregare, per favore, per tutte le famiglie colpite e per la città di Louisville". L'Fbi sta fornendo assistenza alla polizia di Louisville.