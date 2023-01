Usa, sparatoria in scuola Iowa: due morti

Due morti e diversi feriti. E' questo il bilancio provvisorio della sparatoria avvenuta oggi in una scuola che aiuta alunni che vivono in condizioni svantaggiate nell'Iowa. Lo scrive la Cnn confermando che uno dei feriti, un insegnante della scuola, versa in gravi condizioni.

"Circa venti minuti dopo la sparatoria, e a due miglia di distanza, gli agenti di pattuglia e gli investigatori del dipartimento di polizia di Des Moines hanno preso in custodia diversi sospetti", si legge in un comunicato della polizia, che non ha ancora identificato i fermati né formulato accuse.