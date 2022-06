Usa, sparatoria nel centro di Filadelfia: 3 morti

Tre persone sono morte e almeno 11 sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta ieri notte su South Street, la zona della movida di Filadelfia. A renderlo noto la polizia, intervenuta in risposta all'allarme dato per una persona con un'arma tra la folla.

Un agente ha sparato al presunto assalitore, ma non è chiaro se questi sia rimasto colpito, ha spiegato l'ispettore Pace in una conferenza stampa. Nessun arresto è stato fino a ora effettuato. La polizia ha recuperato due armi.