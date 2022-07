Usa, sparatorie nel giorno dell'Independence day

Sparatorie negli Usa nel giorno dell'Independence day. A Chicago la folla riunita per partecipare alla parata del 4 luglio a Highland Park è stata presa di mira da un uomo armato, identificato come il 22enne Robert "Bobby" Crimo III, arrestato circa otto ore dopo i fatti al termine di una gigantesca e capillare caccia all'uomo avviata dopo la fuga del killer. Sparatoria anche a Philadelphia, in Pennsylvania, dove due poliziotti sono stati raggiunti da colpi d'arma da fuoco durante le celebrazioni.