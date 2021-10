Joe Biden e Papa Francesco non hanno parlato di aborto durante il loro colloquio di 90 minuti in Vaticano. Lo ha chiarito ai giornalisti lo stesso presidente degli Stati Uniti. "No, non è successo", ha risposto a chi gli chiedeva se il tema fosse stato affrontato. "Abbiamo solo parlato del fatto che era felice che fossi un buon cattolico e che continuassi a ricevere la comunione", ha aggiunto.