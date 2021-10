Usa-S.Sede: Biden ha elogiato leadership Papa in lotta a crisi climatica

"Il presidente Biden ha ringraziato Sua Santità per il suo impegno in favore dei poveri del mondo e di coloro che soffrono per la fame, i conflitti e le persecuzioni. Ha elogiato la leadership di Papa Francesco nella lotta alla crisi climatica, nonché il suo impegno per garantire che la pandemia finisca per tutti attraverso la condivisione dei vaccini e un'equa ripresa economica globale". Lo ha riferito una nota della Casa Bianca, riferendo il contenuto del colloquio in Vaticano tra il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e Papa Francesco.