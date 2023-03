Tragica sparatoria in South Carolina, dove tre bambini e due uomini sono stati trovati morti in una casa di Sumter. Secondo quanto appreso dall'emittente locale 'Wis News' da una fonte della polizia, a sparare è stato il padre dei tre bambini che li stava riaccompagnando ieri notte dalla ex moglie.

Una volta arrivato a casa ha visto che c'era il nuovo compagno della donna, allora ha aperto il fuoco uccidendo l'uomo e i tre bambini. Poi si sarebbe suicidato.