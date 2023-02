Usa, Trump: "Ecco vero stato dell'Unione, peggiore inflazione degli ultimi 50 anni"

Un Paese assediato dai migranti che entrano dal confine con il Messico, devastato dalla corruzione dell'amministrazione Biden e dall'inflazione provocata da politiche sbagliate. E' questo "il vero stato dell'Unione" descritto da Donald Trump in un discorso di due minuti in cui ha replicato a quello di Joe Biden.

"Biden e gli estremisti democratici hanno sprecato trilioni di dollari e provocato la peggiore inflazione dell'ultimo mezzo secolo", ha detto l'ex presidente che lo scorso novembre ha annunciato la sua nuova candidatura alla Casa Bianca per il 2024. E con toni completamente elettorali, Trump ha attaccato Biden come "presidente più corrotto della storia americana".

E lo ha accusato di cercare, insieme ai democratici, di "indottrinare e mutilare i nostri bambini", con quello che sembra essere un riferimento all'assistenza sanitaria ai giovani transgender, e di "averci portato sulla soglia della Terza Guerra Mondiale" per il modo in cui sta gestendo la guerra in Ucraina. "La buona notizia è che noi potremo rovesciare ogni crisi, calamità e disastro creato da Joe Biden", ha concluso Trump il suo spot elettorale.