Usa, Trump: "In 2024 vinceremo e renderemo di nuovo libera l'America"

"Rimettetemi alla Casa Bianca e l'America sarà nuovamente un Paese libero e voi sarete vendicati". Così Donald Trump, ex presidente degli Stati Uniti, nel primo comizio della sua campagna presidenziale a Waco, in Texas. Poi l'attacco al "regime di Biden che ha usato le forze dell'ordine e della giustizia come un'arma". Parole anche contro il procuratore di New York "che mi persegue per niente" alla vigilia della riunione del gran giurì che potrebbe decidere sulla sua incriminazione per il caso della pornostar Stormy Daniel, definita "faccia da cavallo".