Usa, Trump: "Non rinuncerò mai a corsa Casa Bianca"

L'ex presidente: "Contro di me in corso il vecchio processo sovietico"

L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump non rinuncerà a candidarsi a guidare la Casa Bianca. "Non mi ritirerò" - ha detto - dalle presidenziali anche se dovesse essere condannato. ''Non è il mio genere, non lo farei'' ha detto lui stesso nel corso di una intervista esclusiva a Fox News. Contro di lui, ha detto Trump, è in corso ''il vecchio processo sovietico'' che usa la tecnica del ''mostrami l'uomo, ti mostrerò il crimine''.