Usa, Trump trasforma matrimonio in comizio: "Vi manco già?"

Donald Trump appare a sorpresa a una cerimonia di matrimonio che si è svolta a Mar-a-Lago, il suo golf club in Florida dove ora risiede, prende il microfono e trasforma il brindisi d'augurio alla coppia in un risentito comizio politico, culminato con la domanda "sentite già la mia mancanza?". E' quanto rivela Tmz che ha ottenuto un video del discorso di Trump che, in smoking davanti alla band del matrimonio, invece di rivolgere gli auguri a John e Megan Arrigo, la coppia di sposi, lancia attacchi ed accuse al presidente Joe Biden.

"Ho ricevuto tutti questi rapporti, mi parlando del confine, mi parlano della Cina e dell'Iran. Eravamo pronti a fare un accordo, loro erano pronti a fare qualsiasi cosa, avrebbero fatto qualsiasi cosa . Poi arriva questo tizio (Biden, ndr), lascia cadere le sanzioni e dice che ora vorremmo negoziare", ha detto alludendo a presunti risultati ottenuti con gli iraniani con la sua decisione di lasciare l'accordo sul nucleare. "E a questo punto -ha aggiunto- l'Iran dice che non vogliono fare accordi con noi". In realtà, Biden non ha revocato nessuna sanzione a Teheran. Trump ha continuato parlando della "Cina che non ci ha mai trattato bene, del confine, dove la situazione è la peggiore mai vista".

L'ex presidente ha poi denunciato "quello che sta succedendo a quei bambini, le condizioni di squallore in cui vivono", riferendosi ai migranti minorenni che l'amministrazione Biden sta stentando a sistemare in tempi rapidi in strutture di accoglienza adeguate.

"Insomma, è una situazione difficile, ed io dico: 'Vi manco già?", ha detto ancora Trump che, proprio come in un comizio, è stato accolto da sposi e invitati con lo slogan "Usa, Usa". Non sono quindi mancate le solite lamentele riguardo al presunto furto di quella che considera la sua vittoria elettorale. "Abbiamo avuto 75 milioni di voti, nessuno ne ha mai avuti così tanti", ha detto, dimenticandosi di dire che Biden ne ha avuti oltre 81 milioni.

Alla fine comunque si è ricordato dei suoi doveri di padrone di casa e ha fatto gli auguri agli sposi: "Stanno succedendo molte cose in questo momento, ma voglio dire che è un onore essere qui ed avervi a Mar-a-Lago, siete una coppia bellissima".