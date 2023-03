Usa-Ue, Von der Leyen: "Con Biden colloqui molto costruttivi"

Alla Casa Bianca Ursula von der Leyen ha avuto "colloqui molto costruttivi" con il presidente americano Joe Biden. All'uscita dall'incontro a Washington, la presidente della Commissione Europea ha illustrato alcuni temi affrontati con il suo interlocutore. A partire dall'Inflation Reduction Act, il pacchetto di sussidi pubblici ideato dal governo degli Stati Uniti, "che accogliamo come un massiccio investimento nella transizione ecologica, rispecchiato dal Green Deal Industrial Plan dell'Unione Europea", ha affermato. "Alcune settimane fa - ha poi ricordato - avevamo raggiunto un'intesa sui veicoli elettrici, oggi abbiamo concordato di lavorare su un accordo sui materiali critici".

"Abbiamo anche concordato - ha aggiunto - per un dialogo trasparente riguardante gli incentivi concessi all'indutria Green Tech. E' importante, sulle due sponde dell'Atlantico, sapere che tipo di incentivi vengono concessi a questa industria per assicurare che uniamo le forze per spronarla ".

Il colloquio è stato incentrato anche sull'"atroce guerra russa in Ucraina", di cui si è parlato "diffusamente", in particolare del supporto finanziario assicurato dall'Ue, della gestione dei 4 milioni di rifugiati in Europa, delle sanzioni, con un focus sulla "loro attuazione e i tentativi di aggirarle". "Il messaggio sovrastante è ovviamente che resteremo a fianco dell'Ucraina per tutto il tempo necessario".

"Abbiamo parlato di sicurezza economica anche in preparazione dell'incontro dei leader del G7 sotto presidenza giapponese", ha aggiunto. " Infine abbiamo parlato dei legami tra i nostri popoli: il miglior fondamento di una partnership duratura e di una profonda amicizia sono le persone. Più persone, giovani, studiosi, attraversano l'Atlantico meglio sarà per le relazioni tra Ue e Usa anche per i prossimi decenni".