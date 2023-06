Usa, uomo armato e con esplosivo vicino casa di Obama: arrestato

Un uomo armato, legato all'assalto del Campidoglio del gennaio del 2020, è stato arrestato mentre correva verso la casa dell'ex presidente americano Barack Obama a Washington. Lo ha rivelato la Cbs, secondo cui Taylor Taranto, 37 anni, è stato trovato in possesso di "armi multiple" e di materiale per fabbricare bombe. La stessa emittente riferisce che l'uomo, originario di Seattle, già raggiunto da un mandato di arresto in relazione ai fatti del gennaio, aveva minacciato in precedenza un altro personaggio pubblico, di cui non è stata rivelata l'identità.

Gli agenti dei servizi segreti si sono messi all'inseguimento di Taranto dopo averlo individuato a pochi isolati dalla casa dell'ex presidente e della first lady. Non è noto se gli Obama fossero in casa in quel momento. NBC News descrive Taranto come "un sostenitore di Donald Trump dalla mentalità cospirativa che aveva partecipato all'assalto del Campidoglio".

Secondo la tv, il sospetto viveva in un furgone vicino al carcere di Washington dove sono rinchiusi i criminali del 6 gennaio. Il veicolo, insieme alle armi e all'esplosivo, sono stati trovati vicino al luogo dell'arresto.