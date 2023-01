Usa, via libera a vendita pillole abortive in farmacia

Le farmacie degli Stati Uniti potranno vendere per la prima volta pillole abortive, dietro ricetta medica. E' quanto si legge nelle nuove disposizioni della Food and Drug Administration che ha approvato l'uso del mifepristone per interrompere una gravidanza fino a 10 settimane, dopo la modifiche introdotte dall'Amministrazione Biden. "In un momento in cui le persone in tutto il paese stanno lottando per ottenere servizi di assistenza all'aborto, questa modifica è di fondamentale importanza per ampliare l'accesso ai servizi di aborto farmacologico e fornirà agli operatori sanitari un metodo in più per dare ai loro pazienti un'opzione sicura ed efficace per un'interruzione di gravidanza", si legge in una nota della Danco Laboratories, che produce il farmaco con il marchio Mifeprex. Evan Masingill, ceo di GenBioPro che produce la versione generica della pillola abortiva, ha definito l'azione della Fda "un passo nella giusta direzione" per aumentare l'accesso e "ridurre al minimo l'onere" per il sistema sanitario.

Una singola compressa di mifepristone agisce bloccando l'ormone progesterone e viene abbinata a un secondo farmaco, il misoprostolo, che provoca crampi per svuotare l'utero.