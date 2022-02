Ciclo Formativo sulla protezione dei dati

3° e ultimo appuntamento: giovedì 17 marzo, dalle 16.00 alle 18.00

Milano 23 febbraio 2022 - Si terrà Giovedì 17 marzo 2022 il terzo ed ultimo appuntamento di aggiornamento professionale sul tema della Protezione dei Dati Personali organizzati dal Centro Studi Borgogna e rivolti ad avvocati e professionisti nel settore legale.

Il terzo Webinar dal titolo “Uso delle tecnologie e responsabilità” sarà erogato dalle ore 16.00 alle 18.00 di giovedì 17 marzo su apposita Piattaforma di Formazione a Distanza, ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense (n° 1 credito) per l’aggiornamento della professione legale.

Aprirà i lavori con i saluti iniziali Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e Presidente CSB. Modererà Giulia Escurolle, Avvocato e Assegnista di ricerca in Informatica Giuridica presso l’Università Statale di Milano.

Interverranno, con i seguenti contributi:

-Giovanni Ziccardi, Professore associato di Informatica Giuridica presso l’Università Statale di Milano: “Il fenomeno dell’odio on line”

-Ciro Cascone, Procuratore della Repubblica Tribunale dei Minori di Milano: “Minori ed uso delle tecnologie: la tutela dei diritti dei minori nel mondo digitale”

- Maria Francesca Fontanella, Avvocato, co-founder di LFC Studio Legale: “Sexting e revenge porn: evoluzione normativa e giurisprudenziale”

L’odio, le espressioni razziste, gli insulti, la violenza verbale in rete sono, purtroppo, una tristissima realtà. “Hate speech”, lo chiamano gli americani. Per loro è una categoria giurisprudenziale (e da poco tempo lo è anche in Europa). Negli ultimi anni abbiamo assistito al fiorire di nuove forme di persecuzione personale: dal cyberbullismo al cyberstalking (con il loro portato persecutorio, di alterazione della vita quotidiana e della serenità delle vittime); dal revenge porn (con la diffusione online d’immagini intime o di rapporti sessuali senza consenso), al sexting (l’invio di email, messaggi e altro, con materiali a sfondo sessuale), fino all’infido grooming online: l’adescamento di minori. Sono questi ultimi, infatti, le figure più vulnerabili a questo fenomeno, dato l’uso di social, videogames e app di varia natura.

Durante l’incontro analizzeremo da vicino questa realtà, quali sono gli strumenti posti a tutela nostra e dei nostri figli e come il diritto si sta evolvendo per contrastare la più diffusa forma di violenza del ventesimo secolo.

Per informazioni su modalità di iscrizione e quote di partecipazione, scrivere a iscrizione@centrostudiborgogna.it oppure chiamare lo 02/36642658.

A proposito di centro Studi Borgogna

Nata nel 2017 da un’idea dell’Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell’ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l’amicizia, la cultura, la solidarietà e l’etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l’Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity.

