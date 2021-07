Ustica, Cavazza (Ass. Verità): 'Sorpresa e amareggiata da iniziativa Gazzetta Sport'

La presidente della Associazione per la Verità su Ustica Giuliana Cavazza ha scritto al direttore della 'Gazzetta dello Sport' Stefano Barigella dicendosi "sorpresa ed amareggiata dalla sua iniziativa di allegare al quotidiano un libro su Ustica, firmato da Giacomo Pellizzaro, di professione giornalista esperto di ciclismo".

"Il libro - sottolinea Cavazza - è il riassunto di tutte le mistificazioni e fake news su quel disastro aereo, già smontate una per una nel corso del processo penale. Incredibilmente l'autore - sostiene Cavazza - continua a dar credito alle ipotesi contenute nella richiesta di rinvio a giudizio dei generali dell'Aeronautica da parte del giudice istruttore Priore, senza ricordare che sono stati assolti con formula piena e sentenza definitiva, previo serrato dibattimento tra le parti che ha 'dimostrato l'infondatezza dell'ipotesi del giudice istruttore sulla battaglia aerea'". "Su questo tema - continua Cavazza - hanno scritto libri in molti, per primo un grande giornalista come Paolo Guzzanti, e poi autorevoli componenti della Commissione Parlamentare sulle stragi ed esperti aeronautici di fama mondiale, come Ruggero Manca, Eugenio Baresi, Antonio Bordoni, Goran Lilja, Franco Bonazzi e Francesco Farinelli, Dino Tricarico e Gregory Alegy".

"Le chiedo pertanto - conclude Cavazza - come figlia di una delle vittime e presidente della Associazione per la Verità su Ustica, di allegare ad un prossimo numero del suo giornale uno dei libri sopracitati, oppure di chiarire che le fantasiose ricostruzioni di Pellizzaro nulla hanno a che fare con la realtà".