Usura a Portici, arrestate 4 donne

Associazione a delinquere, usura ed estorsione. Sono i reati contestati dalla procura di Napoli a quattro donne destinatarie di una misura cautelare in carcere emessa dal gip partenopeo dopo indagini dei carabinieri su un 'giro' di prestiti con tassi da strozzini a Portici. L'inchiesta nasce dalla denuncia di un cittadino e ha svelato l'esistenza in quella citta' di una fitta rete di prestiti per somme di denaro tra i 200 e i 1.000 euro circa per far fronte a gravi difficolta'economiche connesse al pagamento dell' affitto di casa o debiti di gioco, prestiti che sarebbero stati elargiti con tassi di interesse oscillanti tra il 20% e il 75%, per una complessiva movimentazione di decine di migliaia di euro.