Usura, allarme Confcommercio: 31mila imprese a rischio

Sono 31mila tra piccole aziende del commercio e pubblici esercizi a rischio usura. E' l'allarme lanciato dalla Confcommercio secondo cui più di un'impresa su 10 sente la pressione degli usurai più che in passato. Il fenomeno è più accentuato al Sud soprattutto tra i titolari di ristoranti, bar e nel commercio alimentare al dettaglio. Le città in cui si ricorre di più agli strozzini vedono in testa Palermo, seguita da Roma e Milano.