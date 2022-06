UtensileriaOnline: il punto di riferimento per ferramenta, attrezzatura professionale e antinfortunistica

Perugia, 30 giugno 2022 – La digitalizzazione e il commercio elettronico hanno semplificato gli acquisti online di forniture da parte di professionisti, artigiani, PMI, industrie e privati.

Oggi, infatti, è possibile comprare prodotti professionali presso shop online specializzati in modo semplice, veloce e sicuro, usufruendo di prezzi competitivi per risparmiare senza rinunciare alla qualità.

Un punto di riferimento in Italia per acquistare attrezzature, utensili e macchinari industriali è senza dubbio Utensileria Online, una ferramenta online dov’è possibile trovare la qualità garantita dei migliori marchi professionali e un servizio di consulenza altamente qualificato.

Lo store propone un catalogo con oltre 50.000 mila prodotti e più di 150 marchi, con un grande magazzino di oltre 10.000 mq ad alta tecnologia per gestire ogni ordine in maniera efficiente e puntuale.

L’e-commerce Utensileriaonline.it è un progetto nato nel 2009, portando sul web tutta l’esperienza maturata da un’azienda reale attiva da oltre 40 anni nel settore.

In questo modo è possibile beneficiare dei vantaggi degli acquisti online, con la professionalità e la competenza che contraddistinguono un’azienda con una presenza consolidata sul mercato, un punto vendita fisico e un team di professionisti specializzati in grado di fornire consulenza tecnica e assistenza post-vendita.

La proposta di UtensileriaOnline.it: attrezzature professionali, utensili e macchinari dei migliori marchi

Nel catalogo di UtensileriaOnline è possibile trovare anche un’ampia gamma di prodotti antinfortunistica, tutti selezionati esclusivamente tra le proposte dei migliori marchi del settore, al fine di favorire la massima protezione dei lavoratori.

Si tratta di articoli professionali e certificati, con un’offerta che comprende guanti antitaglio, abbigliamento tecnico da lavoro, cuffie e tappi antirumore, scarpe antinfortunistica, tute e occhiali protettivi, mascherine respiratorie, imbracature e cinture anticaduta.

Nello shop online sono disponibili anche articoli per le officine come banchi da lavoro, carrelli, presse idrauliche, sollevatori e arredamento industriale. Presso l’e-commerce specializzato è possibile acquistare online attrezzature professionali per l’idraulica, oppure macchine e utensili per la lavorazione di manufatti in legno e in metallo.

Non mancano prodotti chimici come pulitori, collanti, sigillanti e sgrassatori, oltre a macchinari come generatori di corrente silenziati, aspiratori e idropulitrici.

Nella proposta di UtensileriaOnline.it sono presenti anche dischi e abrasivi professionali, prodotti specifici per l’automazione come motori elettrici, riduttori e sistemi per la trasmissione di potenza, compresi strumenti di misura come chiavi dinamometriche, calibri micrometri per esterni.

Ovviamente, è disponibile un ampio assortimento di articoli di ferramenta online, in cui trovare prodotti come ruote industriali per carrelli, casseforti, serrature, tubi e fascette, ma anche semilavorati, attrezzature per saldatura e sistemi di taglio, foratura e filettatura.

Il catalogo online di Utensileria Online include soltanto prodotti accuratamente selezionati dai migliori marchi professionali, per garantire a privati, professionisti e aziende soluzioni di qualità per ogni esigenza applicativa.

In particolare, la gamma di prodotti per il lavoro dello shop online comprende le proposte di fornitori come 3M, AEG, Bosch, CAT, DeWalt, Fischer, Festool, Milwaukee, Rothenberger, Siggi Workwear, Stanley e Tesa, con tanti prodotti tecnici progettati appositamente per le necessità dei professionisti e gli impieghi gravosi e prolungati.

UtensileriaOnline: i migliori prodotti professionali per il lavoro a prezzi da ingrosso

UtensileriaOnline è una ferramenta online di fiducia, un fornitore serio e affidabile dove acquistare tutto quello che serve per il fai da te, l’attività professionale e le applicazioni industriali.

Oltre a prezzi competitivi e offerte vantaggiose sempre disponibili per risparmiare, l’e-commerce propone spedizioni gratuite per ordini da 200 euro in su, con consegne rapide realizzate in tutto il territorio nazionale. Inoltre, si possono effettuare pagamenti sicuri e rapidi, scegliendo tra diverse soluzioni come carta di credito, bonifico o PayPal.

Acquistando online su UtensileriaOnline è possibile avvalersi di un negozio online con una delle migliori reputazioni del settore, come dimostra un punteggio di 4,6 su Trustpilot con quasi 8 recensioni su 10 a 5 stelle, la valutazione più elevata in assoluto, e addirittura il 93% di opinioni molto positive con giudizio di 4 e 5 stelle.

Si tratta di un risultato ottenuto grazie a un impegno costante, che ha permesso di superare i 31.000 clienti soddisfatti, molti dei quali operano in settori complessi come l’automotive, le officine meccaniche e l’edilizia.

Oggi la gamma include anche prodotti specifici per l’Industria 4.0, con soluzioni innovative che rispettano questi standard e consentono di ridurre tempi e costi di produzione.

Un tratto distintivo di UtensileriaOnline è la possibilità di usufruire di un servizio di consulenza professionale dedicato, non solo per ricevere assistenza pre e post-vendita, ma

anche per ottenere qualsiasi tipo di informazione e supporto nella scelta dei prodotti più adatti alle proprie esigenze.

Per maggiori informazioni

Sito web: https://www.utensileriaonline.it/

Perugia

