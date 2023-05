Flash mob di protesta contro l’utero in affitto in Piazza Castello a Torino, organizzato da Pro Vita & Famiglia Onlus. “Vogliamo ribadire che i bambini non sono una merce – dichiara Jacopo Coghe, portavoce di Pro Vita & Famiglia Onlus – e che non sono neanche un diritto: due adulti possono desiderarlo, ma non hanno il diritto di comprarlo e di sfruttare questa pratica aberrante dell’utero in affitto, che svilisce la donna”.