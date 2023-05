Flash mob di protesta contro l’utero in affitto in Piazza Castello a Torino, organizzato da Pro Vita & Famiglia Onlus. “Aderisco con convinzione a questa manifestazione – dichiara l’Assessore alle Politiche Sociali del Piemonte Maurizio Marrone – perché anche io penso che l’utero in affitto sia una barbarie da fermare, oltre che un reato perseguito dall’ordinamento italiano; ma compiendolo all’estero, molte persone eludono le nostre leggi”.