Utile record per Axa a 7,3 mld nel 2021, oltre doppio 2020

Utile record per Axa nel 2021. Il gruppo assicurativo ha chiuso il bilancio con un dato pari a 7,3 miliardi di euro, oltre il doppio rispetto ai 3,2 miliardi del 2020. In forte crescita anche il risultato operativo: +59% a 6,76 miliardi, mentre il giro d'affari è aumentato del 3% a quasi 100 miliardi. L'utile operativo per azione è salito del 61% a 2,75 euro. Lo comunica una nota del gruppo.

"Axa ha realizzato una performance eccellente su tutti i fronti", ha dichiarato il ceo del gruppo Thomas Buberl. "Tenuto conto dell'ottima performance operativa e della solidità del bilancio del gruppo, il consiglio di amministrazione propone agli azionisti un dividendo di 1,54 euro, in progresso dell'8% sullo scorso anno e corrispondente a un tasso di distribuzione del 56%", ha detto ancora.

Inoltre, si legge ancora, il gruppo Axa sta realizzando tutte e cinque le azioni strategiche previste nel proprio piano strategico 'Driving progress 2023'. "Come Axa - ha commentato il ceo Buberl - abbiamo continuato a sviluppare le iniziative su Esg durante la crisi del Covid-19 e nel 2021 abbiamo ulteriormente rafforzato i nostri impegni sul clima, estendendo nuovi impegni a sostegno della transizione climatica, la preservazione della biodiversità, destinando 1,5 miliardi di euro a sostegno della riforestazione. Sono orgoglioso della performance del Gruppo nel 2021 in questo contesto di crisi del Covid-19, che riflette la rilevanza della nostra strategia, il forte impegno delle nostre persone, dei nostri agenti e partner e la continua fiducia dei nostri clienti", ha concluso.