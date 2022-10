Utili e gratis, 10 app di cui non si può fare a meno

Qualsiasi necessità passa per una app. Quasi tutto quello che facciamo, dalla mattina alla sera, può trovare risposta in una applicazione facilmente scaricabile sullo smartphone, sia utilizzando Ios (e quindi i dispositivi Apple) sia utilizzando Android. Ce ne sono tantissime a pagamento ma ce ne sono anche tante gratis, o fruibili con grandi sconti. Ecco una selezione di quelle di cui non si può fare a meno per semplificare la mobilità, la ricerca di cibo, gli acquisti. E per farlo in sicurezza.

Le app che aiutano a scaricare l'app giusta. Il primo passo è la scelta della app giusta. Per questo sono nate app che aiutano a trovarle: App shop di Amazon, Appgratis, AppSales, MyAppFree, Appgratis Italia.

La mobilità. Disponibile gratuitamente per iOS, Android e Windows Phone, Moovit è in grado di pianificare gli spostamenti in oltre 500 città, in tuto il mondo, e utilizzando ogni tipo di mezzo pubblico. Carsh aggrega diversi servizi di car sharing: trova le vetture disponibili di qualsiasi operatore e indica le promozioni in corso e il percorso migliore per raggiungerle. Parkey consente di trovare i parcheggi convenzionati, indica il prezzo per la sosta e il percorso più veloce per raggiungerli.

Il cibo. Nata in Danimarca nel 2015 ma diffusa in buona parte d'Europa, Italia inclusa, Too Good To Go è dedicata alla lotta contro lo spreco alimentare. Consente di acquistare sacchetti di cibo invenduto a prezzo ribassato, ordinati via app e acquistati in negozio. Deliveroo è tra le più popolari app per la consegna a domicilio. Consente di ordinare cibo nei fast food, nei piccoli ristoranti e anche nei supermercati. Ordina in completa tranquillità e attendi la consegna. Thefork consente di prenotare gratuitamente e con sconti e promozioni i migliori ristoranti, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Gli acquisti. Due riferimenti assoluti sono Amazon e eBay. La prima ha una leadership mondiale indiscussa e propone qualsiasi tipologia di articolo, dalla casa allo sport, dalla tecnologia ai libri. La caratteristica principale di eBay sono le aste, che consentono di acquistare risparmiando e in sicurezza. Sul fronte dei pagamenti digitali, una segnalazione la merita Satispay. Associa un numero di telefono a un iban e consente di pagare senza utilizzare le carte di credito.

La sicurezza. Uno dei problemi più comunemente associati all'utilizzo delle app è il rischio legato alle truffe. E l'esigenza principale è quella di ricordare e preservare le password. Bitwarden offre un modo semplice per salvare i login tenendoli sincronizzati su tutti i tuoi dispositivi.