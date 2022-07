Vacanza in Oman: divertimento, relax e scoperta al Veraclub Salalah

Milano, 20 Luglio 2022. L’Oman è una delle classiche mete turistiche da sogno: un vero e proprio angolo di Paradiso, perfetto per chi è in cerca di una vacanza all’insegna del relax, del mare cristallino ma anche della scoperta e del divertimento. Un luogo unico, che in molti definiscono magico per via dell’atmosfera che lo permea. Trascorrere una vacanza in Oman significa intraprendere un viaggio fuori dal tempo, che conduce alla scoperta di posti incantati. Proprio qui sorge un altro dei villaggi firmati Veratour: il Veraclub Salalah, punto di riferimento ormai per gli italiani che non vogliono rischiare brutte sorprese e che intendono trascorrere un soggiorno indimenticabile.

Veraclub Salalah: un gioiello nella Baia di Mirbat

Il Veraclub Salalah sorge in uno dei luoghi più esclusivi del Sultanato dell’Oman: è infatti affacciato sulla incantevole Baia di Mirbat. La sabbia bianchissima contrasta con il colore intenso del mare, regalando scenari da cartolina ma non mancano nemmeno i tratti rocciosi, per chi ama praticare snorkeling e scoprire i fondali più suggestivi del litorale. Un vero e proprio Paradiso, che non smette mai di incantare e di sorprendere. Gli ospiti del Veraclub Salalah possono trascorrere giornate di vero e proprio relax in spiaggia, dove trovano a loro disposizione diversi punti attrezzati con ombrelloni e lettini.

Camere spaziose dotate di ogni comfort per una vacanza da sogno

In pieno stile Veraclub, le stanze del villaggio sono tutte ampie e dotate di ogni comfort, per consentire agli ospiti di trascorrere una vacanza davvero perfetta sotto tutti i punti di vista. Arredate in stile moderno, dispongono tutte di balcone o di terrazza, servizi privati con vasca, aria condizionata, asciugacapelli, telefono, bollitore, TV, cassetta di sicurezza, minibar. Vera e propria chicca sono poi le suite, dotate di letto king size e zona soggiorno.

Ogni sistemazione è comunque in grado di assecondare al massimo le esigenze dei vacanzieri: dalle coppie in cerca di romanticismo alle famiglie con bambini al seguito, che possono pernottare nella stessa stanza in tutta comodità.

Veraclub Salalah: un Paradiso anche per i bambini

A proposito delle famiglie con bambini, il Veraclub Salalah non delude nemmeno i più piccoli che possono come sempre trovare un servizio di miniclub pensato appositamente per il loro divertimento. Sono moltissime le attività per loro, che hanno a disposizione una zona esterna con giochi, uno spazio climatizzato interno, una piscina con acqua bassa e tantissimi animatori pronti a coinvolgerli in tutte le attività organizzate dal superminiclub. I bambini dai 6 anni in su possono inoltre praticare canoa, beach tennis, beach volley e bocce: nessun rischio di annoiarsi insomma!

Una vacanza in Oman davvero indimenticabile

Chi è già stato al Veraclub Salalah lo sa perfettamente: questo è il luogo ideale per una vacanza in Oman indimenticabile, all’insegna del relax, del divertimento ma anche della scoperta. Non mancano naturalmente le escursioni organizzate alle quali gli ospiti del villaggio possono partecipare per ammirare gli incantevoli paesaggi di questo Paese, che ha moltissimo da offrire tra atmosfere fuori dal tempo, palazzi antichi, siti archeologici e dune modellate dal vento.

Responsabilità editoriale: TiLinko – Img Solutions srl