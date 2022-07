Vacanze 2022 all'insegna dei rincari. Secondo uno studio condotto dall'Unione nazionale consumatori alberghi, motel, pensioni, bed and breakfast, agriturismi, villaggi vacanze, campeggi e ostelli della gioventù a giugno costano in media nazionale il 18% in più rispetto allo scorso anno. Per Milano i rincari maggiori (+71,4%), segue Firenze, medaglia di bronzo a Siena.