Vacanze: italiani molto disciplinati su 'liberi tutti', 8 su 10 favorevoli a regole

Sul 'liberi tutti' in vacanza ''gli italiani sono ancora molto disciplinati e previdenti: 8 su 10 si dicono favorevoli alle mascherine, ai contingentamenti degli ingressi, alle prenotazioni obbligatorie''. E' quanto emerge dall'indagine realizzata da italiani.coop (lo strumento di ricerca e analisi di Coop) per Robintur Travel Group 'Gli italiani e le vacanze della ripartenza'.

Grazie alla campagna vaccinale si registra un calo del timore di contrarre il covid tra gli italiani: ''Quasi uno su due (45%), grazie al vaccino, dichiara di avere meno paura dell’anno scorso di contrarre il Covid. Proprio per questo sembra che alcuni lasceranno qualche mascherina e gel disinfettante a casa e magari metteranno in valigia qualche costume in più''.