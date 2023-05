Vacanze sicure: pneumatici sotto controllo con la nuova campagna sulla sicurezza stradale

Vacanze Sicure è la nuova campagna sulla sicurezza stradale promossa da Assogomma e Federpneus in collaborazione con la Polizia di Stato.

Saranno soggette a controlli oltre 10.000 automobili che circolano sulle strade del nostro paese, la nuova campagna Vacanze Sicure ha lo scopo di controllare lo stato degli pneumatici.

Guidare con gomme sgonfie anche se per brevi tratti, può inficiare sulla sicurezza oltre che far aumentare i consumi, occorre sempre avere pneumatici in buono stato e gonfi.

Dal 16 maggio al 14 ottobre è vietata la circolazione con pneumatici M+S e con codici di velocità inferiori a quanto riportato sulla carta di circolazione.

In caso di violazione è prevista, oltre alla sanzione, anche il fermo del veicolo, sul tema il Direttore del Servizio Polizia Stradale osserva "Il cedimento di un pneumatico oppure l'elevata usura del battistrada possono causare gravi incidenti stradali.

Pertanto è estremamente importante che gli pneumatici siano mantenuti in perfetta efficienza. Come Polizia Stradale raccomandiamo sempre di verificare lo stato e l'usura degli pneumatici senza trascurare pressione di gonfiaggio ed equilibratura soprattutto prima di lunghi viaggi.

Il potenziamento delle verifiche specifiche effettuate dalla Polizia Stradale nel 2022 nelle cd. Operazioni ad alto impatto, che hanno visto l'impiego di 2.498 pattuglie, ha permesso di controllare complessivamente 15.664 veicoli e di contestare 10.275 violazioni. Di queste 664 riguardavano pneumatici non efficienti a causa di battistrada inferiore a quello prescritto; 271 pneumatici con tagli o incisioni sul battistrada e 144 le violazioni per pneumatici non adeguati alle prescrizioni stagionali. Non sono mancate violazioni per pneumatici alterati nelle caratteristiche costruttive e/o funzionali (31 violazioni) per pneumatici non omologati (21 violazioni) e pneumatici aventi misure diverse da quelle riportate nella carta di circolazione (18 violazioni)".

Fabio Bertolotti, Direttore Assogomma: "Con un parco auto sempre più vecchio, la manutenzione dell'auto deve assumere un ruolo fondamentale per la sicurezza stradale e la cura dei pneumatici occupa un posto di assoluto rilievo. Anche a causa di un manto stradale troppo spesso trascurato, pieno di buche ed avvallamenti, è necessario programmare controlli periodici dal gommista per far eseguire una verifica visiva dello stato dei pneumatici e del corretto gonfiaggio, anche e soprattutto in vista delle lunghe percorrenze che caratterizzeranno le vacanze estive. Gonfiaggio e verifica, nonostante i Rivenditori Specialisti le effettuino gratuitamente, non vengono eseguiti periodicamente dagli automobilisti. Infatti oltre il 52% degli automobilisti circola con gomme sottogonfiate"