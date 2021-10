Vaccinazioni, le proposte di HappyAgeing: dalla chiamata attiva all’anagrafe vaccinale

HappyAgeing - Alleanza Italiana per l’Invecchiamento Attivo ha presentato oggi a Roma le proposte contenute nel Position Paper “Vaccinazioni dell’adulto - anziano nella stagione 2021/2022” in occasione anche della Festa dei nonni del 2 ottobre. Al centro del dibattito la difesa dell’adulto-anziano non solo dal Covid-19 ma anche da influenza, pneumococco, Herpes Zoster, pertosse e difterite. Tra le proposte, si è discusso della chiamata attiva per la vaccinazione e dell'istituzione di un'anagrafe nazionale per tutti i tipi di vaccinazione.