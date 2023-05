Vaccinazioni pediatriche, opportunità di salute per i bambini

Malattie mortali o gravemente invalidanti si possono prevenire grazie a vaccinazioni sicure, efficaci e gratuite in grado di proteggere sia i bambini che la collettività. Solo per fare qualche esempio, oltre a ridurre l’incidenza di malattie infettive gravissime come la Poliomielite ed eradicare il Vaiolo, i vaccini stanno contribuendo a risolvere anche alcune importanti e frequenti patologie tumorali, come il carcinoma epatico (Epatite B) e della cervice uterina (Papillomavirus). Con le vaccinazioni vengono evitati nel mondo ogni anno oltre tre milioni di decessi nei bambini in età inferiore a 5 anni.

Il vaccino contiene una piccolissima quantità di microrganismi (virus o batteri) uccisi o attenuati (resi innocui), o da una parte di essi, in grado di innescare nell’organismo una risposta immunitaria e la costruzione di sistemi, come gli anticorpi, che evitano all’organismo di sviluppare, quando viene in contato con questi microorganismi, la malattia. Le vaccinazioni sono il mezzo più naturale, sicuro ed efficace per proteggersi dalle malattie infettive e proteggere anche chi non può vaccinarsi per particolari condizioni di salute: non contengono mercurio, non causano l’autismo, anche se somministrati contemporaneamente nei bambini nel primo anno di vita non sono dannosi.

Tra le vaccinazioni pediatriche più conosciute c’è il tetravalente MPRV che serve a prevenire morbillo, parotite, rosolia e varicella, malattie infettive contagiose e causate da virus. Il vaccino MPRV è attualmente obbligatorio, come sancito nel 2017. Oltre al tetravalente, sono obbligatori, ovvero previsti per legge: Vaccino combinato esavalente il vaccino contro tetano, pertosse, difterite, poliomielite, Haemophilus Influenzae b ed epatite B. Altre vaccinazioni che pur non ricadendo nell’obbligo vaccinale sono tuttavia fortemente raccomandate, ad offerta attiva e gratuita, da parte delle Regione Sicilia sono: anti-meningococcica B, ACW136Y, anti-pneumococcica, anti-rotavirus e Anti Hpv.