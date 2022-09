Vaccini Covid aggiornati e booster, prenotazioni al via da lunedì 12 settembre

"Da lunedì partiranno le prenotazioni nelle regioni per i booster aggiornati" del vaccino anti-Covid. Lo ha annunciato il direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco, Nicola Magrini, durante la conferenza stampa sull’aggiornamento della campagna vaccinale contro Covid-19.

Locatelli: "Booster aggiornati efficaci anche contro Omicron 4 e 5"

"I vaccini bivalenti" anti-Covid, "ne sono stati approvati due, uno di Moderna e uno di Pfizer, hanno una qualità nella loro piattaforma flessibile. Il vaccino aggiornato contro" Omicron "BA.1 si è dimostrato in grado di generare una risposta degli anticorpi neutralizzanti contro la variante BA.1, ma anche contro BA.4 e BA.5, il 90% dei ceppi isolati in Italia. Sono quindi vaccini largamente utili nella prevenzione e nello sviluppo della malattia grave e nel prevenire il rischio di eventi fatali. La raccomandazione che le istituzioni fanno è quella di dare una ulteriore continuità alla campagna vaccinale secondo le indicazioni della circolare del ministero della Salute". Così il presidente del Consiglio superiore di sanità (Css), Franco Locatelli, aggiungendo che sono in arrivo per settembre "19 milioni di dosi di vaccino bivalente".

Nel primo anno di vaccinazioni anti-Covid "i vaccini hanno salvato 20 milioni di vite. E' indicativo di come sono stati efficaci e anche uno scienziato come Anthony Fauci lo ha definito un trionfo della medicina e della scienza", ha sottolineato Locatelli.