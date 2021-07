Vaccini covid, Burioni: "Terza dose? Bene stop Usa"

"Per ora non sappiamo se servirà"

"Che le case farmaceutiche spingano con entusiasmo per un richiamo è comprensibile, visto che gli poterebbe grandi profitti. Ma al momento non ci sono dati a supporto, per cui fanno bene Fda e Cdc a dare, per ora, parere negativo. Per il futuro stiamo attenti e teniamoci pronti". Così il virologo Roberto Burioni, docente dell'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, commenta su Twitter l'annuncio di Pfizer di voler chiedere alle agenzie regolatorie del farmaco l'autorizzazione per una terza dose del proprio vaccino anti-Covid e il conseguente stop delle autorità sanitarie statunitensi.