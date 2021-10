Vaccini Covid in Italia, somministrate 88.748.661 di dosi

L'82,17 % della popolazione over 12 ha completato il ciclo vaccinale

E' di 88.748.661 il totale delle somministrazioni di vaccino anti Covid in Italia. Emerge dal report aggiornato secondo cui il totale delle persone con almeno una dose è 46.466.385 ossia l'86,03 % della popolazione over 12. Sono invece 44.377.699, l'82,17 % della popolazione over 12, le persone che hanno completato il ciclo vaccinale. Il totale delle persone che hanno ricevuto la dose addizionale è di 210.960, il 24,03 % della popolazione potenzialmente oggetto di dose addizionale. Sono 819.427 quelle oggetto di dose booster, il 27,42 % della popolazione potenzialmente oggetto di dose booster che ha ultimato il ciclo vaccinale da almeno sei mesi.