Vaccini Covid in Italia, superate 10 milioni di somministrazioni

10.018.265 le dosi di vaccino anti Covid somministrate in Italia dall'inizio della campagna di vaccinazione ad oggi. Il traguardo è indicato sul sito del governo dedicato al piano vaccini. 11.247.180 il totale dei vaccini distribuiti in Italia, con le somministrazioni che raggiungono così l'89% delle forniture fra prime e seconde dosi. Ad essere maggiormente vaccinate sono le donne (5.980.588) rispetto agli uomini (4.037.677). La fascia d'età che ha avuto finora maggior accesso alle vaccinazioni è quella che comprende i cittadini tra gli 80 e gli 89 anni (3.000.302), seguita a distanza da quella dei 50-59enni (1.637.552).



"Dieci milioni. Questo è il numero di dosi di vaccino somministrate ad oggi. Dobbiamo ancora accelerare, perché il vaccino è la vera strada per superare questa stagione così difficile". Così il ministro della Salute Roberto Speranza in un post su Facebook in cui ringrazia "tutto il personale sanitario che ogni giorno lavora a questo obiettivo".