Per il commissario straordinario all'emergenza, l'Italia è un po' indietro

Vaccini anti covid in Italia, la campagna di immunizzazione è un po' indietro. A dirlo è il commissario straordinario all'emergenza, Francesco Paolo Figliuolo, che ora chiede di 'spingere' sulle vaccinazioni dei 50enni, ma anche su quelle dei 215mila fra operatori scolastici e insegnanti che vanno convinti a immunizzarsi per tornare a scuola in sicurezza.