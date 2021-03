Vaccini Covid, Lazio attiva i turni di notte a Fiumicino

"Il Lazio si vaccina. Avanti tutta per sconfiggere il virus e tornare a vivere". E' lo slogan scelto dalla Regione Lazio per il video sulla campagna vaccinale contro il Covid lanciato nel giorno in cui all'hub di Fiumicino è partito il primo turno di vaccinazioni fino a mezzanotte.

"Si apre una pagina nuova. La struttura regionale è diversificata e da stasera, con le vaccinazioni notturne fino alla mezzanotte, si apre una nuova stagione. E con i nuovi vaccini saremo pronti a raddoppiare e triplicare le somministrazioni", ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, venerdì all'apertura serale nell'hub aeroportuale.

"Quando arriveranno dosi sufficienti noi saremo pronti a raddoppiare o triplicare il numero di vaccinazioni odierne - ha aggiunto Zingaretti - Grazie alle vaccinazioni siamo riusciti a fare scendere il livello di mortalità che prima era attorno al 10% a livello nazionale, adesso è scesa al 6% e questo è un bel segnale perché significa che é stata corretta la scelta di mettere in sicurezza prima di tutto gli anziani che sono la fascia più a rischio di morte".

"Abbattere la mortalità deve essere il primo impegno di ogni Paese civile nella lotta contro Covid-19. Presto apriremo nuovi hub vaccinali, come quello sotto la vela di Calatrava a Tor Vergata, un altro dentro Cinecitta'", ha concluso Zingaretti.