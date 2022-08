Vaccini Covid, Moderna fa causa a Pfizer-BionTech

L'azienda farmaceutica statunitense: "Violati i brevetti fondamentali per l'innovativa piattaforma tecnologica mRna"

Moderna fa causa a Pfizer e BioNTech, accusandoli di aver violato brevetti fondamentali per l'innovativa piattaforma tecnologica mRna, alla base dei vaccini contro Covid-19 dell'azienda biotech americana e di altri prodotti in sviluppo. Lo ha annunciato la stessa azienda farmaceutica statunitense in una nota.

"Stiamo intentando queste cause per proteggere l'innovativa piattaforma tecnologica mRna di cui siamo stati pionieri, in cui abbiamo investito miliardi di dollari e che abbiamo brevettato nel decennio precedente la pandemia di Covid-19", ha commentato Stéphane Bancel, numero uno di Moderna.