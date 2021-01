Vaccini Covid, Moratti chiama Bertolaso per collaborare al piano

(Adnkronos)

La vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, in accordo con il presidente Attilio Fontana, informa la Regione Lombardia, ha contattato Guido Bertolaso "per sondare la sua disponibilità a collaborare al progetto di vaccinazione di massa anti-Covid per l'intera popolazione lombarda. Piano che dovrà far seguito alla prima fase delle somministrazioni riservata a medici, operatori sanitari e non sanitari e agli ospiti Rsa".

"Con il dottor Guido Bertolaso - si spiega dalla Regione - si è concordato di approfondire il confronto sulla possibilità di avviare una collaborazione in tal senso nei prossimi giorni".