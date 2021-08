Tra gli over 60 i non immunizzati sono 1,2 milioni

Sono 2.257.514 gli over 50 che non si sono ancora sottoposti alla prima dose del vaccino anti-covid, pari al 23,39%. Tra gli over 60 quelli a cui non è ancora stata inoculato il vaccino sono 1.212.413, pari al 16,05%. E' quanto emerge dal report settimanale della struttura commissariale all'emergenza guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo.