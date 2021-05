Vaccini Italia, De Luca: "Figliuolo deve solo distribuirli, bastava Amazon"

Vaccino Covid, governo e Regioni. "Ho sentito esaltazioni rispetto ai ruoli del commissario, ma il commissario deve fare solo la distribuzione dei vaccini" dice il governatore Vincenzo De Luca. "Potremmo farla con un accordo con Amazon o assumendo qualche decina di giovani che vanno in giro a distribuire. Ci sono state delle esaltazioni francamente incomprensibili". "Quando sono arrivati i vaccini - ha aggiunto De Luca - li abbiamo distribuiti. Se avessimo distribuito direttamente alle Regioni avremmo fatto prima, tanto per essere chiari".

"Il ruolo che ha avuto lo Stato centrale è stato di ritardo e confusione, non di accelerazione. Ho ascoltato delle cose francamente sconcertanti. Se non ci fossero state le Regioni, la gestione del Covid sarebbe stata un disastro di proporzioni inimmaginabili - conclude il governatore De Luca -. Il Governo ha avuto un merito, quello di aver imposto all'Italia una linea di prudenza, ma per il resto il ruolo del Governo nazionale si è limitato alla distribuzione dei vaccini".