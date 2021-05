Vaccini Italia, entro fine maggio in arrivo 17 mln di dosi

Saranno 17 milioni le dosi di vaccino contro il Coronavirus in arrivo in Italia fino a fine maggio. "Ad oggi a livello nazionale sono state somministrate più di 22,3 mln di dosi, ieri abbiamo raggiunto quota 450mila e ci riavviamo di nuovo ad andare a regime. Avremo un afflusso costante di vaccini che ci porterà da qui alla fine di maggio ad avere circa 17 milioni di dosi" ha detto il commissario straordinario all'emergenza coronavirus, Francesco Paolo Figliuolo, nel corso della sua visita a Campobasso. ''Maggio per me è un mese di transizione e a giugno avremo ancora di più cospicui afflussi di dosi vaccinali che ci permetteranno di aprire a tutte le classi e anche ai punti aziendali'' ha aggiunto.