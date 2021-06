Vaccini Italia, il report: "Più di 530mila al giorno"

Più di mezzo milione di vaccini al giorno in Italia. Sono 530.289 le dosi di vaccino somministrate in media ogni giorno nell'ultima settimana secondo quanto emerge dai dati del report settimanale vaccini anti-Covid della struttura commissariale all'emergenza Coronavirus. Nell'ultima settimana sono state 3.712.026 le dosi inoculate per un totale di 44.431.586 vaccini, somministrati alle 16 di oggi. Sono 49.554.306 le dosi di vaccino, consegnate a oggi alle Regioni, 4.270.037 in più rispetto alla settimana precedente.

Ci sono 1.612.460 over 60 che non hanno ancora eseguito la prima dose di vaccino. Sono in attesa di prima dose 369.651 over 80 e 851.867 persone nella fascia 70-79.