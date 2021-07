Campagna vaccini in Italia, oggi "supereremo 64 milioni di dosi somministrate". A dirlo il ministro della Salute Roberto Speranza, che spiega come le vaccinazioni procedano al ritmo di 570mila al giorno. Per il titolare della Salute funziona il rafforzamento del Green pass: oltre 40 milioni i certificati già scaricati dagli italiani.