Vaccini Italia, ReiThera non si ferma: "Cerchiamo finanziamenti"

L'azienda biotech di Castel Romano: "Stop Corte dei Conti non ferma fase 2 test vaccino e per fase 3 cercheremo fonti di finanziamento alternative"

ReiThera va avanti sulla sperimentazione del suo vaccino anti Covid. "La notizia della decisione della Corte dei Conti di bloccare i finanziamenti già decisi dal Governo per un vizio di forma del contratto di sviluppo non avrà alcun impatto sul regolare proseguimento e svolgimento della fase II a cui tutti voi avete già dato un contributo e un supporto straordinario" assicura l'azienda biotech di Castel Romano in una mail inviata ai centri che hanno preso parte finora alla sperimentazione. "Il pronunciamento della Corte - sottolinea l'azienda - non riguarda la bontà del progetto o del vaccino, ma aspetti tecnico-giuridici legati al contratto di finanziamento. ReiThera continua, come prima e più di prima, con determinazione ed impegno a credere nel progetto", assicura la società.

E "per lo svolgimento della fase III" di sperimentazione del vaccino anti-Covid, "in mancanza di intervento da parte del Governo ReiThera cercherà fonti di finanziamento alternative" scrive l'azienda biotech di Castel Romano nella mail inviata da Roberto Camerini, direttore medico di ReiThera. "Vi prego di voler diffondere quanto sopra espresso anche ai volontari al fine di tranquillizzarli", aggiunge. "Voglio infine ringraziare gli investigatori e i volontari che autonomamente in questi giorni stanno testimoniando la loro esperienza positiva sui media, contribuendo a fare un po' più di chiarezza sulla realtà del progetto", conclude il direttore medico dell'azienda.