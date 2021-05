Vaccini Lazio, da 24 maggio al via prenotazioni in farmacia

Prenotazioni aperte nelle farmacie, dal 24 maggio, nel Lazio per la vaccinazione anti-Coronavirus. "Da lunedì 24 maggio - scrive il presidente della Regione Nicola Zingaretti su Facebook - nel Lazio iniziano le prenotazioni per il vaccino anti Covid19 anche nelle farmacie. Dal 1° giugno sarà somministrato il vaccino monodose J&J, sempre seguendo il criterio delle classi d’età. Avanti senza sosta per riaprire e ripartire. Tutte le info su www.salutelazio.it".

Intanto, secondo il bollettino aggiornato della Regione, sono 30.625 gli attualmente positivi a Covid-19 nel Lazio, di cui 1.454 ricoverati, 215 in terapia intensiva e 28.956 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 298.998 e i morti 8.053 su un totale di 337.676 casi esaminati.