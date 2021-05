Vaccini Lazio, da venerdì prenotazioni fascia 47-44 anni

Dalle ore 24 del 21 maggio per i nati dal 1974 al 1977

Al via nel Lazio le prenotazioni per il vaccino anti-Covid per la fascia d'età 47 - 44 anni (nati 1974 - 1977). Lo rende noto l'assessorato alla Salute della Regione Lazio, ricordando che le prenotazioni si possono fare collegando da venerdì 21 maggio alle 00:00 al link https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/welcome.

Tutte le informazioni sulla campagna vaccinale - ricorda l'assessorato sono su: https://www.salutelazio.it/vaccinazione-covid-19-fasce-eta.