Vaccini Lazio, dal 27 maggio aperta prenotazione per maturandi

Le somministrazione previste per l'1, 2 e 3 giugno. Per prenotarsi, codice fiscale e tessera sanitaria

Da giovedì 27 maggio al via nel Lazio le prenotazioni per la vaccinazione contro il Coronavirus per i maturandi. Tutti gli studenti della Regione che devono sostenere la maturità potranno prenotarsi per il vaccino anti-Covid (Pfizer): le date delle somministrazione saranno 1, 2 e 3 giugno, come ricordato dall'assessorato alla Salute della Regione Lazio sui propri profili social. Per prenotarsi serve il codice fiscale e la tessera sanitaria.



Nel calendario delle prenotazioni della Regione, nei giorni scorsi, sono state presentate anche altre aperture: lunedì 24 maggio, ad esempio, iniziano le prenotazioni sul portale regionale SaluteLazio del vaccino J&J nelle farmacie: le somministrazioni inizieranno da lunedì 1 giugno e si accederà alla farmacia prescelta previa prenotazione.