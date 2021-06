Vaccini Lazio, open week AstraZeneca: posti esauriti

Vaccini nel Lazio, sold out la nuova 'open week' AstraZeneca che prenderà il via domani con le somministrazioni dedicate ai 18 anni in su. "I posti a disposizione sono esauriti e verranno implementati per sabato 5 e domenica 6 giugno, sempre con ticket virtuale sulla App Ufirst. I ticket verranno staccati da giovedì 3 giugno", annuncia l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio d'Amato.

La 'open week' è dedicata ai nati nel 2003 e anni precedenti. A partire da mercoledì 2 giugno e fino al 6, saranno infatti immunizzati con la prima dose i maggiorenni: la prenotazione si può effettuare attraverso l'app Ufirst con ticket virtuale in 50 hub di somministrazione. Disponibili complessivamente 50mila dosi con richiami a fine agosto.

Per la vaccinazione è necessario presentarsi muniti di ticket virtuale e tessera sanitaria. Le vaccinazioni verranno eseguite presso i punti vaccinali dedicati, fino ad esaurimento delle dosi disponibili. Con il ticket virtuale è consentito lo spostamento per raggiungere il punto di somministrazione e il rientro nella propria abitazione durante le ore del coprifuoco