Vaccini Lombardia, dal 25 giugno possibile spostare seconda dose

Bertolaso ai lombardi: "Ci appelliamo al buonsenso, non cambiate perché avete una cena"

Vaccini in Lombardia e seconda dose, dal prossimo 25 giungo i cittadini potranno cambiare la data di somministrazione del richiamo. Lo ha annunciato Guido Bertolaso, consulente della Regione Lombardia per la campagna vaccinale. "Lo spostamento dell’agenda è una possibilità offerta da Poste e non c’è un criterio specifico", ha spiegato Bertolaso.

"Ci appelliamo al buon senso dei nostri concittadini, perché non cambino la data solo perché hanno una cena o devono andare al lago. Ognuno faccia la propria parte", ha aggiunto.