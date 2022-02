Vaccini Moderna e Pfizer, news di oggi: cosa dice Ema

Via libera a Moderna per bimbi di 6-11 anni, sì booster Pfizer a ragazzi over 12

Vaccino Moderna e vaccino Pfizer, oggi due importanti news dall'Ema, Agenzia europea del farmaco Ema, che riguardano le somministrazioni del vaccino anti Covid a bambini e ragazzi.

E' arrivato infatti il via libera al vaccino di Moderna nei bimbi dai 6 agli 11 anni. Il Comitato per i medicinali a uso umano (Chmp) dell'ente regolatorio Ue ha raccomandato di concedere per Spikevax* un'estensione dell'indicazione, includendo anche questa fascia d'età. Spikevax è già autorizzato per la somministrazione negli over 12.

La dose di Spikevax destinata ai più piccoli - precisa l'Ema - è dimezzata rispetto a quella utilizzata nelle persone di età pari o superiore a 12 anni, pari a 50 microgrammi rispetto a 100 µg. Come nelle altre fasce d'età, il vaccino di Moderna viene somministrato con due iniezioni intramuscolo nella parte superiore del braccio, a distanza di 4 settimane l'una dall'altra.

Via libera inoltre dell'Agenzia europea del farmaco al booster del vaccino anti-Covid di Pfizer anche per gli adolescenti a partire dai 12 anni d'età. E' quanto comunica l'ente regolatorio in una nota, spiegando che il Comitato per i medicinali a uso umano (Chmp) oggi ha raccomandato "che una dose di richiamo del vaccino Comirnaty* possa essere somministrata, se del caso, agli adolescenti a partire dai 12 anni di età".

Il vaccino è già autorizzato in Ue come ciclo primario a 2 dosi negli adolescenti (così come negli adulti e nei bambini a partire dai 5 anni di età) e il booster è attualmente autorizzato a partire dai 18 anni d'età.